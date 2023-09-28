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Слава Комиссаренко попытался найти новую девушку на концерте после скандала с женой-вебкамщицей

Комик Слава Комиссаренко пошутил, что ищет новую девушку на фоне скандала с женой

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Стендап-комик Слава Комиссаренко провел два концерта в австрийской Вене после скандала с его супругой, которая работала вебкам-моделью до брака с юмористом. О том, как прошли выступления, рассказывает «СтарХит».

На концертах были выкуплены все места в зале, комик начал выступление с просьбы к фанатам не волноваться. Он пообещал, что концерт пройдет как надо, и назвал себя профессионалом.

«Не волнуйтесь, концерт будет нормальный. Тут я профессионал. Хоть в чем-то я профессионал», — сказал Комиссаренко.

Он не стал высказываться в поддержку супруги, лишь пошутил, что больше не опрятный, свежий и чистый, а потрепанный. Шоумен в шутку поинтересовался у зрительниц, не хочет ли с ним кто-нибудь встречаться, а также заявил, что дал еще одно интервью Юрию Дудю (признан в РФ СМИ-иноагентом).

По данным канала, Комиссаренко старался держать себя в руках, но его микрофон дрожал, а шутки повторялись. Фанаты юмориста пришли к выводу, что скорее всего комик подаст на развод с женой.

В конце сентября стало известно, что Комиссаренко женился. Пользователи соцсетей сразу же узнали, что девушка раньше работала в вебкаме. Свадьба пары, судя по соцсетям, проходила в Черногории, а после молодожены улетели на Мальдивы.

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