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Сергей Лазарев не хочет, чтобы его дети были «в тени своего отца»

Певец Сергей Лазарев заявил, что не хочет для своих детей карьеру артистов

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Пресс-служба телеканала «Россия 1»/РИА Новости

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с teleprogramma.pro, что не хочет, чтобы его дети становились артистами.

Лазарев считает, что из-за его известности сына или дочь будут связывать с его именем на музыкальном поприще. Артист уверен в появлении слухов о том, что он «пихает» и «продвигает» своих детей, тем самым обесценивая их труд. Певец желает избежать подобной участи для сына и дочери. По его мнению, такие «провокации» могут влиять на самооценку детей.

«Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили «в тени своего отца», чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди «добрые» думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — поделился музыкант.

Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста.

В сентябре Сергей Лазарев спровоцировал слухи о новом романе.

Ранее сообщалось, что сын певца Иосифа Кобзона судится из-за дома в Сочи.

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