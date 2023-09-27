Алибасову пообещали решить проблему с застревающими танками в World of Tanks

«М.Видео» готова подарить продюсеру Бари Алибасову курсы компьютерной грамотности и настроить ему компьютер, рассказал «Газете.Ru» представитель сети Андрей Петров. Накануне Алибасов подал на компанию в суд — его игровой ноутбук за 200 тысяч рублей перестал тянуть игры, а снаряды в World of Tanks перестали долетать до цели. В сети уверяют — с самим устройством все хорошо.

«Если верить сайту разработчика, то для данной онлайн-игры достаточно и базовой модели ноутбука с Intel Pentium и 4 Гб оперативной памяти. В данном же случае приобреталась продвинутая игровая модель с процессором Intel Core i9, 16 Гб RAM и 1 Тб SSD, которая по техническим характеристикам значительно превосходит минимальные требования. Именно это подтвердили сервисный центр и судебное решение. Понимаем, что игры — сложный и ответственный процесс, приглашаем пользователя вместе разобраться с подключением, настройками игры и интернета, а также готовы подарить онлайн-курс компьютерной грамотности, представленный в нашем ассортименте», — сообщили в «М.Видео».

Помощница Бари Алибасова Елена рассказала «Газете.Ru», что сторона продюсера готова к новой экспертизе, но хотела бы «простого возврата денег» за устройство. Она добавила, что курсы компьютерной грамотности Алибасову не нужны, он «достаточно разбирается» в компьютере, монтирует клипы и работает с фильмами.

Накануне стало известно, что Алибасов подал в суд на «М.Видео» из-за проблем с игровым ноутбуком. Его помощница рассказала, что его несколько раз сдавали в ремонт, но каждый раз возвращали, меньше тормозить он не стал.

«Мы с этим делом уже почти полгода. После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе приобрели компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», — говорила Елена «Газете.Ru».

В июне 2021 года Бари Алибасову сделали операцию на позвоночнике, в которой он нуждался после падения с лестницы. Поддерживать себя в форме ему помогает внучка бывшей жены актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Анна.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказала, как восстанавливается после инсульта.