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Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на самый долгий токсикоз

Блогерша Анастасия Костенко рассказала, что ее токсикоз прошел из-за ОРВИ

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kostenko.94/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и модель Анастасия Костенко пожаловалась в Telegram-канале на самый долгий токсикоз в ее жизни.

Беременная Костенко призналась, что ее долго мутило от разных запахов. К примеру, от парфюма, дивана и кровати.

«Знаете такое чувство, когда очень плохо и знаешь, что легче будет, если [стошнит], а не получается? Вот так со мной было уже на протяжении долгих дней», — поделилась блогерша.

По словам Костенко, токсикоз прошел недавно благодаря ОРВИ. Она отметила, что болезнь ей показалась «спокойствием и умиротворением» после интоксикации во время положения.

Костенко ожидала прилив энергии и активности во время второго триместра беременности, однако у нее только появились симфизные боли (в области лонного сочленения. – «Газета.Ru»).

«Ну ничего. Раз не получается спортик, значит так оно нужно. Разрешено заниматься йогой для беременных и пилатесом. Как говорю я и мои многодетные подружки: фигура — это самое последнее, что должно волновать женщину во время беременности. Поверьте на слово. Главное здоровье мамы, малыша и отсутствие всех рисков», — заключила звезда.

Костенко ждет ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. Пара воспитывает троих детей — сына Алексея и дочерей Милану и Еву.

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