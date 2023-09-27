Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Виктории Боне может грозить до двух лет колонии

Shot: МВД начало проверку в отношении Виктории Бони по статье о мошенничестве

close
100%
victoriabonya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министерство внутренних дел России начало проверку блогерши Виктории Бони по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, подписчик Бони написал заявление в полицию на блогершу. Он вступил в платный Telegram-канал звезды, чтобы посмотреть ее преображение после операции. Несмотря на обещания, телеведущая не показала лица. Звезде может грозить до двух лет колонии в России по статье «мошенничество».

27 сентября Боня отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

По словам Бони, когда она объявляла о том, что покажет свое лицо сразу же после пластической операции, то больше 30 тысяч человек захотели посмотреть снимки за «символическую сумму» в 1300 рублей.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее певица Ольга Орлова назвала несексуальным делить счет напополам.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях