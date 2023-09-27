Виктории Боне может грозить до двух лет колонии

Министерство внутренних дел России начало проверку блогерши Виктории Бони по статье о мошенничестве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, подписчик Бони написал заявление в полицию на блогершу. Он вступил в платный Telegram-канал звезды, чтобы посмотреть ее преображение после операции. Несмотря на обещания, телеведущая не показала лица. Звезде может грозить до двух лет колонии в России по статье «мошенничество».

27 сентября Боня отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

По словам Бони, когда она объявляла о том, что покажет свое лицо сразу же после пластической операции, то больше 30 тысяч человек захотели посмотреть снимки за «символическую сумму» в 1300 рублей.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

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