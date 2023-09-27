Признавшаяся в анорексии Алена Шишкова оправдалась за липосакцию

Модель и блогерша Алена Шишкова опровергла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что сделала липосакцию ради похудения.

Поклонников возмутило, что Шишкова сделала процедуру, так как в августе звезда рассказала о своей анорексии и булимии. В ответ модель отметила, что уже вылечилась от болезни. Она объяснила, что после пребывания в клинике набрала 15 килограммов, которые распределились неравномерно. Именно поэтому она решилась на липосакцию.

«Жировыми ловушками» оказался вверх спины, плечи, область лопаток, холка, подчелюстная область. Доктор перераспределил жир из одних зон в другие. Внешне я никак не поменялась, разве что второй подбородок исчез и овал стал более четким», — поделилась блогерша.

Шишкова уверила, что ей «ничего не отрезали». Большую часть жира врач звезды перераспределил ей на бедра.

Некоторые фанаты выразили неуверенность даже после объяснений Шишковой, предположив, что у нее может быть рецидив. Модель отметила, что это является частью ее пути и ничего не бывают «по щелчку пальцев». Она заявила, что продолжает ходить на терапию после лечения от анорексии. Блогерша также показала свое тело после операции.

«Более того, со мной связались девочки с аналогичными проблемами, мы общаемся, у нас образовалось что-то вроде комьюнити», — рассказала звезда.

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