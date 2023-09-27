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Собчак станцевала лезгинку

Ксения Собчак станцевала лезгинку в Дагестане

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xenia_sobchak/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ксения Собчак станцевала лезгинку в Дагестане. Видео с танцем опубликовала соосновательница «Осторожно, новости» Дарья Насонова в своем Telegram-канале.

Телеведущая исполнила танец в горном селе Хучада на высоте 1800 метров над уровнем моря под песню Шерхана Далдаева «Это Кавказ».

До этого Собчак рассказала о звонке Кадырова после комментария к видео с его сыном.

Как пишет Собчак, глава Чечни, в том числе, задал ей вопрос, почему она «трогает» его сына. На это журналистка сказала, что Кадыров-старший сам опубликовал видео с Адамом и написал, что гордится им.

Кадыров в ответ сказал, что не наказал своего сына за этот инцидент и добавил, что он повел себя как настоящий мужчина.

Он также рассказал подробности произошедшего в СИЗО. По его словам, они пришли к Журавелю, но сам он «ничего не делал», так как «законопослушный гражданин».

«Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный», — передает Собчак слова Кадырова.

Кроме того, он заявил ей, что если суд решит, что Адам виновен, то он понесет наказание по закону.

Ранее Собчак рассказала об отмененной пластической операции.

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