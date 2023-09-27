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Новый альбом Канье Уэста выйдет в любой момент без предупреждения

Forbes: рэпер Канье Уэст готовится к релизу нового альбома без предупреждения

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Kanye West Live Performances/Youtube

Рэпер Канье Уэст планирует выпустить свой новый альбом в ближайшее время, причем сделает музыкант это без предупреждения. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на близкие к Уэсту источники.

При этом в начале августа сообщалось, что предстоящий лонгплей Уэста выйдет осенью. Он будет представлять из себя смесь дебютной пластинки музыканта 2004 года «The College Dropout» с седьмой — «The Life of Pablo». В трек-лист также войдут ранее не издававшиеся композиции рэпера.

По словам инсайдеров, большая часть альбома была записана музыкантом совместно с певцом и продюсером Ty Dolla Sign.

Предыдущий альбом «Donda» Канье Уэста вышел 29 августа 2021 года. Пластинка достигла первого места в дневном чарте лучших альбомов Apple Music — в 152 странах. Однако критики и слушатели отнеслись к альбому по-разному. Музыкальное онлайн-издание Pitchfork дало «Donda» всего шесть из десяти возможных баллов — авторы рецензии сочли, что «значительная часть альбома все еще звучит неполно» и представляет собой «свалку».

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