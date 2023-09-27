Виктория Боня обещала показать подписчикам лицо за деньги, но схитрила

Телеведущая Виктория Боня отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции.

Боня объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.

«Я тоже не вчера родилась. И если кто-то думал, что я залью фото для 100 человек, то вы считаете меня безнадежно глупой», — заявила блогерша в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бони, когда она объявляла о том, что покажет свое лицо сразу же после пластической операции, то больше 30 тысяч человек захотели посмотреть снимки за «символическую сумму» в 1300 рублей.

«Если все эти люди придут, то я готова обнародовать снимки. В другом случае в этом Telegram-канале люди не получат никакие фото!» — написала Боня.

27 августа Боня сообщила, что сделала пластическую операцию за 19 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также рассказала, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

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