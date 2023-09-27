Рената Литвинова назвала окончание забастовки сценаристов «победой добра над злом»

Блогер и режиссер Рената Литвинова в своем Telegram-канале поддержала победу сценаристов на забастовке в США.

«И как не мне было следить за исходом забастовки сценаристов в Голливуде? И, наконец, она закончилась победой — добра над злом! Тот редкий случай, когда не наоборот. Искусственный разум запрещен. Сборы со всех сериалов и шоу должны быть прозрачными, и это отражается на отчислениях сценаристам», — написала Литвинова.

Она напомнила, что сама является сценаристом по образованию. Литвинова считает, что после актеров это самая зависимая профессия в киноиндустрии. Она аргументировала свою точку зрения тем, что режиссер может переиначить сценарий несколько раз, а сам автор ничего не сможет сделать с этим. При этом режиссер убеждена, что без хорошего сценария не получится создать качественный фильм.

«Как это справедливо, ценить и уважать наши муки, наш опыт, наши слезы и нашу жизнь, которую мы проводим над своими чистыми листами ради «строчки мелким шрифтом» и ради любимого кинематографа!» — резюмировала Литвинова.

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