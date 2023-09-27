Айза осудила бывшую жену Гуфа за любовь к «звону монет»

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) осудила бывшую жену рэпера Гуфа Юлию Королеву за меркантильность в отношениях с музыкантом.

«Вот бы оказаться в мире, где люди перестали строить из себя миленьких щенят. Где люди умеют видеть и осознавать свои истинные человеческие качества. Искренне признавать, что деньги для них важнее всего на свете, важнее семьи, друзей, да и важнее себя самих. Вот бы люди перестали винить других и посмотрели внутрь своего пустого черного дна», — написала Айза.

Она считает, что такие люди не могут ничего давать в отношениях, а могут только брать «с плесневелой короной на голове». По мнению Айзы, бывшую жену Гуфа волнует только картинка в соцсетях, которую можно продать, и «звон монет».

Несмотря на то, что блогер не упоминала имени Королевой в своем обращении, нельзя не заметить отсылку к недавнему посту бывшей жены Гуфа. Тогда девушка жаловалась на плохое отношение к себе после слов рэпера о разводе.

«Вот бы оказаться в мире, где люди перестали друг друга гнобить, использовать и унижать. Где торжествует правда и любовь <...> Но, увы, все перечисленное ничего по сравнению с нашими соцсетями, где всех волнуют твои фотки в купальнике», — писала Королева.

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