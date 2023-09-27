Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший муж Бузовой вновь станет отцом

Блогеры Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ждут четвертого ребенка

close
100%
instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com/tarasov23

Блогеры Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщили о грядущем пополнении в семье — звездная пара ждет четвертого ребенка.

В комментариях под публикацией большинство фанатов обрадовались за звездную пару и пожелали им хорошей беременности. Некоторые при этом выразили мнение, что Костенко, должно быть, устала рожать, так как каждая беременность связана с определенными трудностями. Однако определенная часть подписчиков осудили Костенко за слишком откровенное платье для «беременной» фотосессии.

«Какое ужасное, развратное платье для такой фотосессии»; «Поздравляю, супер семья»; «Кто-то говорил, что хочет отдохнуть от беременности»; «Поэтому была грустная? Здоровья нет, а рожать надо»; «Дети — это счастье! Но с почти голой грудью перебор у Анастасии», — написали фанаты.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

Ранее Виктор Сухоруков резко раскритиковал фильм «Брат-3».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях