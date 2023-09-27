Бывший муж Бузовой вновь станет отцом

Блогеры Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщили о грядущем пополнении в семье — звездная пара ждет четвертого ребенка.

В комментариях под публикацией большинство фанатов обрадовались за звездную пару и пожелали им хорошей беременности. Некоторые при этом выразили мнение, что Костенко, должно быть, устала рожать, так как каждая беременность связана с определенными трудностями. Однако определенная часть подписчиков осудили Костенко за слишком откровенное платье для «беременной» фотосессии.

«Какое ужасное, развратное платье для такой фотосессии»; «Поздравляю, супер семья»; «Кто-то говорил, что хочет отдохнуть от беременности»; «Поэтому была грустная? Здоровья нет, а рожать надо»; «Дети — это счастье! Но с почти голой грудью перебор у Анастасии», — написали фанаты.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым с 2018 года. Они воспитывают троих детей — четырехлетнюю Милану, трехлетнюю Еву и годовалого Алексея. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью.

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