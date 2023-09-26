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Россия осталась без концертного фильма Тейлор Свифт

На Украине и в Казахстане покажут концертный фильм певицы Тейлор Свифт

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Andrew Kelly/Reuters

Концертный фильм Тейлор Свифт «Taylor Swift: The Eras Tour» выйдет в международный прокат. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Картину покажут в США 13 октября, в этот же день копии фильма покажут в таких странах, как Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Украина и Таджикистан. С 3 ноября к прокату присоединятся Болгария, Турция, Индия, Бразилия и страны Азии.

Россия, как и Белоруссия, осталась без официального релиза картины. Полный список стран, которые получат копии фильма Свифт, опубликован на сайте проекта.

Предполагается, что киноконцерт 33-летней Тейлор Свифт может стать самым кассовым шоу в своем жанре в США. Кинотеатральная версия концерта Taylor Swift: The Eras Tour, уверены эксперты, соберет $100 млн в первый уикенд проката, а общая касса фильма в Северной Америке может достигнуть $150 млн и перевалить за эту сумму.

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