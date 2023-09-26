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Ян Гэ на немецком «Голосе» скрыла, что жила в России

Певица Ян Гэ на немецком шоу «Голос» скрыла, что жила в России

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The Voice of Germany/YouTube

Жившая в России китайская певица и актриса китайского происхождения Ян Гэ скрыла от зрителей и жюри немецкого шоу «Голос», что более 16 лет жила в Москве. Об этом сообщает РИА Новости

Для слепых прослушиваний Ян Гэ выбрала песню «Truth Hurts» американской рэперши Lizzo. К Ян Гэ повернулись все члены жюри: братья Каулитц, певица Шэрин Дэвид, музыкант Ронан Китинг и шоумен Джованни Зарелла.

Судьям певица рассказала, что приехала в Германию из Китая, чтобы «прославить культуру своей родной страны».

«Я много путешествовал и работал в Азии. Мне близка культура твоей страны, люблю ее. Буду рад видеть тебя в своей команде», — пригласил ее Китинг, однако певица выбрала команду Шэрин Дэвид.

Ян Гэ родилась в Пекине, приехала в Россию, чтобы учиться на переводчика в Тульском университете. После этого она поступила во ВГИК, работала в московских театрах.

Артистка снялась в фильмах «Экипаж», «Матильда», «Притяжение», сериале «Звоните ДиКаприо!». В 2019 году Ян Гэ принимала участие в российской версии шоу «Голос» на Первом канале, где заняла четвертое место.

В начале сентября 2023 года Ян Гэ рассказала, что ей сделали предложение руки и сердца.

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