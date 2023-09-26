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Даня Милохин оправдался за гимн Украины

Блогер Даня Милохин не пожалел, что спел гимн Украины

Тиктокер Даня Милохин признался в интервью с блогершей Мадонной Мур, что не жалеет о спетом гимне Украины.

Милохин отметил, что у него нет сожалений на этот счет. Однако, по словам звезды, если бы у него была возможность изменить этот момент, то он бы не пел. Блогер заявил, что в такой ситуации «было бы все намного проще».

Милохин уточнил, что понимает, почему на него обрушилась волна хейта после исполнения гимна Украины. Он считает, что на него можно «обижаться» из-за этого. Однако звезда отметил, что этот момент вырвали из контекста. Блогер напомнил, что на той же прямой трансляции также спел гимн России.

«Я начал петь гимн Украины после гимна России. Я сначала такой: «Россия!». Но со мной сидел друг Бабич, он — украинец. Я говорю: «Ой, прости, брат. Давайте тогда вместе с тобой споем гимн Украины. И мы две строчки пропели. Люди, конечно, вырезали только гимн Украины», — рассказал тиктокер.

В ноябре 2022 года блогеры Даня Милохин и Артур Бабич исполнили гимн Украины во время прямой трансляции в соцсети. В ролике уроженец Кривого Рога Бабич учит друга правильному произношению слов на украинском.

Ранее Даня Милохин обратился к русскому народу.

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