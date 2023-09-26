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На актера Епифанцева написали заявление из-за русофобии

Shot: в полиции начали проверку актера Владимира Епифанцева

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

На российского актера Владимира Епифанцева написали заявление в полицию из-за якобы проявленной им русофобии. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Заявление на артиста, по данным канала, уже не первое, оба написал один и тот же человек. Москвичу не понравилось интервью, которое актер дал радиоканалу еще месяц назад. В нем Епифанцев якобы оскорблял власти за запрет на сбор псилоцибиновых грибов и жаловался, что в России много запретов на «все хорошее».

Также москвич заметил, что актер выложил видеоролик в полицейской форме, в котором заявил, что не считает себя россиянином.

В первом заявлении автор указал на незаконное ношение актером формы, однако хода ему не дали — Епифанцев в тот момент участвовал в съемках, где полицейский китель был его костюмом. Теперь москвич требует наказать артиста за оскорбительные высказывания в адрес государственного строя и россиян.

В полиции заявление приняли и начали проверку.

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