Митя Фомин «жует колеса», чтобы нормально выглядеть

Певец Митя Фомин показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), как принимает витамины.

Фомин признался, что ему приходится «жевать колеса», чтобы нормально выглядеть. Артист продемонстрировал свой полный комплекс витаминов. 49-летняя звезда отметил, что пьет препараты ради своего здоровья.

«Неконтролируемое желание жить до 100 лет и снимать все это в сторис», — поделился певец.

Фомин начал свою музыкальную карьеру в 1998 году, когда присоединился к группе Hi-Fi. В 1999-м вышел дебютный альбом коллектива «Первый контакт». В 2008-м артист ушел из Hi-Fi, чтобы начать сольную карьеру, однако позже начал сотрудничать бывшими коллегами снова. В апреле 2018 года Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко впервые за десять лет вышли на сцену «Олимпийского» в золотом составе Hi-Fi.

В августе 2023 года Фомин признался, что решил отрастить усы ради более мужественного и брутального образа. Однако, по словам звезды, с усами его некоторые сравнивают почтальоном Печкиным и актером Юрием Соломиным. Исполнитель отметил, что благодаря природным особенностям в свои 49 лет выглядит достаточно молодо.

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