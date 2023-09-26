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Бывшая жена Гуфа порассуждала о мире на фоне критики рэпера

Бывшая жена Гуфа Ковалева заявила, что ей скучно жить

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yuliyakorolevaa/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Модель Юлия Королева написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей скучно жить в мире, в котором люди «чертовски измельчали».

Бывшая жена рэпера Гуфа опубликовала этот пост сразу же после того, как музыкант раскритиковал ее поведение в соцсетях.

«Вот бы оказаться в мире, где люди перестали друг друга гнобить, использовать и унижать. Где торжествует правда и любовь. Где ценят за их доброту, поддержку и бесконечную веру.<...> Но увы, все перечисленное ничего по сравнению с нашими соцсетями, где всех волнуют твои фотки в купальнике» — написала Королева.

Недавно Гуф сообщил, что три года пытался убедить супругу вести себя скромнее в социальных сетях, однако для нее это были «пустые слова». Артисту «противно» смотреть Instagram модели. Рэпер уточнил, что «выдохнет», когда разведется.

24 апреля 2023 года Гуф рассказал, что разводится с Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

Ранее Ляйсан Утяшева высмеяла оскорбительные заголовки о себе.

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