Ольга Орлова раскрыла, как относится к «мужчинам-пополамщикам»

Певица и телеведущая Ольга Орлова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что считает «несексуальным», когда мужчина и женщина оплачивают счет напополам.

Таким образом Орлова ответила на вопрос поклонника. У звезды спросили об ее отношении к «мужчинам-пополамщикам». Однако, по словам артистки, она считает нормальным, если в семье партнеры вместе зарабатывают и тратят.

В мае Орлова призналась, что могла бы завести роман с мужчиной, который старше ее на 20 лет. Но при условии, что она любит партнера. Артистка считает, что возраст не имеет значения в отношениях.

Орлова замужем за бизнесменом по имени Валерий. Пара сыграла свадьбу в декабре 2021 года. В сентябре 2022-го телеведущая объявила, что станет матерью во второй раз.

Во время положения звезда столкнулась с критикой. Недоброжелатели обвиняли 44-летнюю исполнительницу в фейковой беременности. За Орлову заступились коллега по «Дому-2» Ксения Бородина и отец певицы Жанны Фриске Владимир Копылов. В феврале 2023 года исполнительница родила дочь. Малышку назвали Анной.

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