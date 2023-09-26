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Лидия Федосеева-Шукшина рассказала о восстановлении после инсульта

Актриса Федосеева-Шукшина вспомнила, что не узнала свою дочь после инсульта

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Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина призналась в беседе с msk1.ru, что потихоньку восстанавливает события, которые происходили с артисткой после госпитализации.

«Весь июнь я находилась сначала в реанимационном отделении, затем в неврологическом. Каждый день приходила дочь Оля. Маша тоже была несколько раз. Стыдно признаться, но я ее вначале не узнала — правда, врачи сказали, что это нормально. Не узнала также свою двоюродную сестру Таню. Говорю и плачу — такая я была беспомощная», — вспомнила Федосеева-Шукшина.

По словам актрисы, первые симптомы у нее начались в конце мая — перестала слушаться левая рука. Однако лечащий врач артистки уверял, что ничего страшного не происходит.

«К сожалению, мы потеряли неделю, потому что мое состояние с каждым днем ухудшалось. Было принято решение обратиться к неврологу, после которого меня сразу забрали в реанимацию в институт Склифосовского, дальше я почти ничего не помню», — сказала артистка.

По данным звезды, сейчас она находится дома у своей дочери Ольги. Федосеева-Шукшина прошла месяц восстановительных занятий в частной реабилитационной клинике. Ей также помогает сиделка Елена:

«Лена очень религиозный человек, мы с ней все время говорим о Боге и церкви, она возит меня на службу по большим праздникам».

В начале июля сообщалось, что Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы после госпитализации с инсультом. После того как звезда попала в больницу, у нее развилась сердечная недостаточность, однако позже состояние улучшилось и ее перевели из реанимации.

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