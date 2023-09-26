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Певица Слава пожаловалась на «страшнейший» кашель

Певица Слава сообщила, что у нее не прекращается кашель пять месяцев

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Слава призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что столкнулась со «страшнейшим» кашлем.

Слава пожаловалась, что кашель не прекращается уже пять месяцев. Артистка сходила на все проверки и анализы, на которые возможно, чтобы узнать, почему у нее проблемы с горлом. Певица сдала кровь, мазок из горла на аллергию и паразитов, сделала флюорографию и КТ. Однако, как отметила звезда, врачи ничего у нее не обнаружили.

Слава также принимала антибиотики и гормональные препараты, но это не помогло.

«Я реально замучилась. Мои близкие друзья из каких-то других городов пишут, что у них такая же проблема. <…> Я очень жутко от него (кашля) устала, потому что у тебя слабость, начинаются головные боли», — рассказала артистка.

Слава отметила, что из-за кашля ей тяжело выступать. По словам артистки, она может «закашляться» на концерте, однако с помощью импровизации вывести его на профессиональный уровень.

Слава начала музыкальную карьеру в 2002 году. В 2004-м она выпустила свой дебютный альбом «Попутчица». В том же году артистка удостоилась премии «Золотой граммофон» за песню «Попутчица».

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