Звезда «Универа» не играет в театре из-за прямого контакта со зрителями

Актриса Наталья Рудова призналась в беседе с «Пятым каналом», что не хочет играть в театре.

Рудова заявила, что не любит прямого контакта со зрителями. Звезда объяснила, что дело вовсе не в отсутствиях дублей. По словам артистки, ей не нужны аплодисменты. В последний раз актриса играла в театре в студенческие годы.

«Я не люблю аплодисменты. Мне не нужно прямое признание публики, я люблю вещать через коробочку, где я могу делать все что угодно. Мне достаточно того, что подойдет ко мне режиссер, скажет, что это было гениально», — поделилась звезда.

Наталья Рудова известна по роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Она также снялась в проектах — «Жизнь по вызову», «В активном поиске», «Бихэппи», «Женщины против мужчин: Крымские каникулы», «Что творят мужчины! 2», «Молодежка».

В августе Рудова призналась, что до сих пор получает непристойные предложения от поклонников. По словам звезды, были случаи, когда мужчины спрашивали цену за ужин с ней. Артистка отметила, что посылала подобные предложения «куда подальше».

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