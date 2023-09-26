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Гуф о поведении бывшей жены: «Мне противно»

Рэпер Гуф три года пытался убедить бывшую жену вести себя скромно в соцсетях

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therealguf/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, признался в беседе с Super, что уже два месяца не следит за социальными сетями жены, модели Юлии Королевой.

Долматов не знает, что о нем писала Королева. Он отметил, что три года пытался убедить супругу вести себя скромнее в социальных сетях, однако для нее это были «пустые слова». Артисту «противно» смотреть Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модели. Рэпер уточнил, что «выдохнет», когда разведется.

«Не прошу ее носить хиджаб, но моя жена не должна себя так вести. Это не единственная причина, но одна из основных», — заявил певец.

Долматов предположил, что Королева подала на развод, чтобы его «припугнуть». Однако, как отметил артист, модель вовсе не ожидала, что муж будет не против разрыва отношений.

«Сейчас я понятия не имею, что у нее на уме», — поделился артист.

24 апреля 2023 года Гуф рассказал, что разводится с Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

Ранее Гуф заблокировал бывшую жену в соцсетях.

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