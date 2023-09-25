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Гуф заблокировал бывшую жену в соцсетях

Рэпер Гуф заблокировал бывшую жену Королеву в социальных сетях

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therealguf/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)/Владимир Трефилов/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный под псевдонимом Гуф, сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что заблокировал бывшую жену, модель Юлию Королеву, в социальных сетях.

Долматов показал скриншот со странички Королевой в Instagram. На нем видно, что аккаунт заблокирован у рэпера.

«Наконец-то! Теперь хоть в рекомендованных не мелькает», — подписал артист.

В 2021-м Долматов женился на модели Юлии Королевой. Спустя год у них родилась дочь Тина.

24 апреля 2023 года Гуф рассказал, что разводится с Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом.

В сентябре появились слухи, что Долматов и Королева снова вместе. Они возникли после того, как модель выложила романтичную фотосессию с рэпером в соцсетях. Публикация была приурочена ко дню рождению музыканта. Через несколько часов она удалила снимки. Поклонники предположили, что артист и блогерша снова вместе, однако Гуф опроверг слухи.

Ранее дочь Анастасии Заворотнюк проиграла суд из-за долга.

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