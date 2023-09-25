Джордж Клуни узнал о продаже своего особняка на озере Комо из СМИ

Актер Джордж Клуни опроверг в беседе с New York Post, что продает свой особняк на озере Комо.

Клуни признался, что узнал о продаже своего дома из СМИ. По его словам, издание Page Six начало распространять ложную информацию о его недвижимости, а другие подхватили. Артист назвал неправдой, что планирует продавать дом.

24 сентября сообщалось, что Клуни выставил на продажу свой особняк на озере Комо в Италии. Звезда владеет виллой на протяжении 21 года. В 2002 году актер заплатил за особняк с 25 спальнями $10 млн, сейчас его стоимость оценивается в $107 млн.

В этом самом доме в 2013 году Джордж Клуни познакомился со своей будущей женой Амаль. Спустя год они сыграли свадьбу в Венеции. У супругов есть двое детей — шестилетние Элла и Александр. По словам Джорджа Клуни, до встречи с Амаль он считал себя закоренелым холостяком.

Джордж Клуни получил широкую известь после работы в сериале «Скорая помощь» и фильме «От заката до рассвета». В 2006 году он удостоился премии «Оскар» за «лучшую мужскую роль второго плана» в картине «Сириана».

Ранее Ляйсан Утяшева высмеяла оскорбительные заголовки о себе.