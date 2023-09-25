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Ляйсан Утяшева высмеяла оскорбительные заголовки о себе

Телеведущая Утяшева заявила, что наслаждается оскорбительными заголовками о себе

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Пресс-служба канала ТВ-3

Телеведущая и бывшая гимнастка Ляйсан Утяшева призналась в Telegram-канале, что не принимает близко к сердцу оскорбительные заголовки о себе.

Утяшева отметила, что наслаждается подобными новостями и «талантом авторов». Телеведущая решила поделиться с поклонниками последними заголовками, «которые ее покорили». В одном из них «обколотая» звезда «шокировала специалистов», а в другом — находится «в ужасном состоянии».

«Авторы единодушны в том, что я выгляжу ужасно, но немного путаются в показаниях. Вроде и обколотая, а себя все-таки запустила. И кого же мне, простите, слушать? Я делаю слишком много или недостаточно? Мне нужны ответы!» — написала телеведущая.

Утяшева начала свою карьеру как гимнастка. В 1999 году она удостоилась звания мастера спорта. Гимнастка является неоднократной победительницей российских и международных соревнований.

В 2002-м Утяшева неудачно приземлилась на плохо подготовленные маты и отбила ступню во время показательных выступлений в Самаре. Ей поставили диагноз — переломы ладьевидной кости одной ноги и расхождение из-за постоянного переноса нагрузки костей ступни другой ноги. Были опасения, что спортсменка не сможет ходить. Несмотря на риски, звезда продолжила заниматься художественной гимнастикой.

В 2006-м Утяшева решила покинуть спорт после травмы колена. На данный момент артистка снимается на телевидении.

Ранее Воля и Утяшева уехали в Узбекистан для съемок сиквела шоу «Выжить в Дубае».

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