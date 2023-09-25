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Звезда «Маски» рассказала о закулисье шоу «Голос. Дети»

Певица Анкудинова заявила, что огромная команда выбирает репертуар в «Голос. Дети»

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:Саид Царнаев/РИА «Новости»

Певица Диана Анкудинова призналась в интервью с журналисткой Ксенией Собчак, что песню «Jodel-time», которую она исполнила на слепом прослушивании шоу «Голос. Дети», для нее выбрала команда проекта.

Анкудинова уточнила, что репертуар для ребенка выбирает огромная команда программы. По ее словам, участнику дают список песен, которые можно спеть. Из него он должен выбрать несколько композиций, которые исполнит перед представителями шоу.

«И они выберут, какая песня им нравится больше в твоем исполнении или какая им выгоднее, допустим», — объяснила артистка.

Анкудинова отметила, что для своих проб выучила десять песен, но по какой-то причине ее попросили петь «Jodel». Собчак удивилась подобному выбору трека и посчитала его «странноватым». Она уточнила, что у певицы грудной голос, который не подходит для данной композиции.

Диана Анкудинова — победительница второго сезона и обладатель Гран-при суперсезона проекта «Ты супер!». Также певица стала победительницей в программе «Шоумаскгоон».

В апреле 2023 года Анкудинова выступала в костюме Горностая на шоу «Маска».

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