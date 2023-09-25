Продюсер рассказал, почему фильм «Последний богатырь» превратился в сериал

Причиной создания сериала «Последний богатырь. Наследие» стал слишком объемный для фильма сюжет, рассказал продюсер Виталий Шляппо. Съемка дальнейших сезонов зависит от успеха первого у зрителей, отметил он в интервью НСН.

Сериал станет продолжением трилогии полнометражных фильмов. В один фильм новая история не поместилась бы, отметил Шляппо.

«Это восемь часовых серий, полноценный сезон. Будет ли у него продолжение, зависит от успеха у зрителей», – добавил он.

Инвесторам сегодня больше по душе вкладывать средства в создание сериалов, а не фильмов, так в таком случае появляется перспектива заработать на последующих сезонах, считает экс-глава совета Института развития интернета Герман Клименко.

«Сериалы сейчас доминируют в кинопродукции, сиквелы и тому подобное это более понятная модель для онлайн-кинотеатров, она лучше удерживают аудиторию», – пояснил он, добавив, что фильм «Чебурашка», вероятнее всего, тоже превратится во франшизу из трех-четырех фильмов.

Напомним, в июне в Москве стартовали съемки сериала «Последний богатырь». По задумке авторов, его действие развернется спустя 20 лет после событий последнего фильма серии.

Ранее звезда сериала «Сваты» Анатолий Васильев заявил, что ушел из проекта из-за поверхностных сценариев.