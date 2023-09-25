Бурунов подарил голос Коту Баюну

Актер Сергей Бурунов подарил свой голос одному из главных героев киносказки «По щучьему велению» — обладающему волшебными способностями и усыпляющему путников Коту Баюну. Ролик с представляющим картину Буруновым предоставил «Газете.Ru» телеканал «Россия».

По сюжету сказочный персонаж Емеля ловит говорящую щуку, а та предлагает ему исполнить три желания. При этом исполнить самое заветное, добиться руки царской дочери Анфисы, он решает сам.

«Само слово «баюн» означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое.​ И​ тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится, а вот​ если кто сможет поймать кота и приручить,​ то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства», — рассказывает Бурунов.

Артист напомнил, что в классической сказке «По щучьему велению» кота не было, и характер ему он придумывал сам.

«​И этот, на первый взгляд, жестокий кот, насмерть усыпляющий путников песнями, оказывается очень сентиментальным и добрым. Он просто очень одинокий, и Емеля сумел найти к нему подход. Просто до Емели никому в голову не приходило покормить кота и песню вместе с ним спеть», — объяснил Бурунов, как кот подружился с главным героем.

Сказка «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября 2023 года при поддержке телеканала «Россия», телеканала СТС и Фонда кино.

Накануне вышел тизер сериала «Цербер» с изменившимся до неузнаваемости Тимофеем Трибунцевым.

Ранее сценарист Аркадий Инин рассказал, хватает ли ему своей пенсии.