Сценарист Аркадий Инин рассказал, хватает ли ему своей пенсии

Сценарист фильма «Отцы и дети» Аркадий Инин заявил в беседе с aif.ru, что ему хватает своей пенсии, размер которой составляет 38 тысяч рублей.

«Да еще и остается! Тем более, я не ем сладкого из-за диабета. А что, мне же ничего не надо. У меня есть квартира. Есть дача, которую терпеть не могу и не езжу туда. У меня нет машины, заправлять ее не надо», — подчеркнул он.

Мужчина добавил, что сейчас даже «девушки практически ничего не стоят», поэтому ему не на что тратиться.

При этом в начале сентября Инин посетовал на то, что ему не доплачивают 30 тысяч рублей государственного пособия за заслуги в кино. Он требует, чтобы заслуженных деятелей искусств приравняли к заслуженным артистам.

«Как мы ни бились, какие только и куда письма ни писали, мы не сумели получить доплаты, которые получают заслуженные артисты», — заявил Инин.

Недавно актриса Любовь Руденко призналась, что получает доплату в размере 37 тысяч рублей от мэрии Москвы к основной сумме своей пенсии. Она назвала сумму доплаты «ощутимой», сравнив ее с основной зарплатой артистки в театре.

Ранее Отар Кушанашвили сравнил Кудрявцеву с солисткой k-pop.