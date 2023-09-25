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50-летняя возлюбленная Киану Ривза рассказала, что ее привлекает в актере

Художник Александра Грант призналась, что Киану Ривз подталкивает ее к новому

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Jordan Strauss/AP

Художник Александра Грант в разговоре с People призналась, что ее возлюбленный Киану Ривз подталкивает ее к чему-то новому.

«Что мне нравится в Киану, так это то, что мы подталкиваем друг друг к новым дорогам. Это так здорово видеть, как кто-то другой справляется с проблемами! Он стал вдохновением для меня. Он очень творческий, очень добрый. Он так много работает», — отметила Грант.

Она также призналась, что рада роману с Киану Ривзом в зрелом возрасте. Грант пояснила, что к 50 годам у нее уже построена карьера, поэтому она уверенно себя чувствует на красных дорожках даже без актера. Художник призналась, что иногда испытывает сильное чувство фрустрации, когда ей недостает вдохновения. В такие моменты Грант сравнивает себя с Maserati, которая застряла в пробке.

«Иногда я чувствую себя как Maserati, застрявшая в пробке: у меня такой большой двигатель, но по разным причинам я никак не могу поехать. И я знаю, что многие люди испытывают в своей жизни разочарование от того, что не могут запустить свой двигатель», — отметила художник.

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