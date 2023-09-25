Отец Mia Boyka обозвал Дробыша плафоном из «Оби»

Певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответ отца на слова продюсера Виктора Дробыша, обозвавшего исполнительницу «люстрой из «Икеи».

«Этот чувак назвал тебя люстрой из «Икеи»? Сам петь не умеет, а так говорит. Значит, он плафон из «Оби», — написал родитель девушке.

Бойко ответила отцу, что Дробыш может говорить все, что хочет. Она также назвала ситуацию смешной.

24 сентября сообщалось, что продюсер и композитор Дробыш сравнил Mia Boyka и эстрадного певца Шуру на съемках шоу «Битва поколений».

«Как бы он (Шура) ни волновался, как бы ни переживал, его голос, его произношение, его харизма, все вместе взятое — это Картье. Слегка пошарпанное, с отколотым бриллиантиком, но бриллиантиком. А это (продюсер указал на Mia Boyka) люстра, но из «Икеи»!» — заявил композитор.

В сентябре стало известно, что блогерша Валя Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва Поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от певца «совсем не то».

Ранее блогерша Александрова раскрыла отношение к Хилькевич после конфликта в «Выжить в Дубае».