Павел Воля и Илья Соболев подготовили Сашу Петрова к семейной жизни

Юмористы Павел Воля и Илья Соболев в шутку подготовили актера Сашу Петрова к семейной жизни в эфире «Шоу Воли».

«Поздравляем, ты теперь молодожен, женатик... Мы уже давно этим занимаемся с Пашей, лет по 10-13. Все, друзья, Александр Петров официальный женатик», — посмеялись шоумены.

Затем комики решили выяснить, готов ли артист к жизни с супругой. Соболев спросил у Петрова, разрешит ли он своей жене Виктории есть в постели скумбрию, на что артист ответил утвердительно. Потом комик поинтересовался, что Петров ответит, если супруга вдруг заявит, что он ее не любит. Артист ответил, что Виктория такого не скажет, однако Воля решил поспорить с его точкой зрения.

«Скажет, даже если ты ей каждый день на ТНТ говоришь по имени: «Я люблю тебя, Ляйсан!» — посмеялся Воля.

15 сентября Петров женился и выложил фото с регистрации брака. Артист рассказывал, что познакомился с возлюбленной случайно на улице. Его супруга Виктория Антонова работает в Центре развития национальной культуры им. императрицы Александры Федоровны (ЦРНК).

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