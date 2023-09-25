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Дмитрий Борисов обвинил Павла Дурова в «изощренных экспериментах» после обновления Telegram

Телеведущий Дмитрий Борисов назвал Дурова пранкером из-за историй в Telegram

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Первый канал

Телеведущий Дмитрий Борисов в своем Telegram-канале в шутку обвинил разработчика Павла Дурова в изощренных экспериментах над социальной сетью.

«Не хватало еще сториз, ага. Чтобы из ушей уже шли Telegram-каналы. Превратить инфомонстров в попрошаек, умоляющих «забустить», — это изощренный эксперимент Павла Валерьевича. А Дуров-то — пранкер!» — написал Борисов.

Недавно в Telegram появилось обновление, которое позволяет каналам публиковать сторис. Однако эта функция доступна не всем — пользователи Premium подписки должны проголосовать за канал, чтобы у него появилась возможность публиковать истории — в сети это называют «забустить» канал.

15 сентября команда разработчиков Telegram начала внедрять в мессенджер функцию криптокошелька TON Wallet, при помощи которого пользователи смогут свободно обмениваться цифровой валютой TON. Глобальный запуск TON Wallet состоится в ноябре 2023 года. Однако уже сейчас некоторые пользователи могут найти новый раздел в настройках мессенджера. По словам Дурова, криптокошелек Telegram будет доступен везде, кроме территорий США и «некоторых других стран».

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