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Канье Уэст снова нарушил закон Италии на фоне расследования из-за спущенных штанов

Daily Mail: рэпер Канье Уэст нарушил антитеррористический закон в Италии

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Рэпер Канье Уэст нарушил законодательство, надев в общественном месте маску на лицо во время отпуска в Италии. Об этом сообщает Daily Mail.

Издание подчеркивает, что Уэста с покрытым лицом замечали в Венеции, Флоренции и Милане.

Согласно итальянскому закону о борьбе с терроризмом и охране общественного порядка, запрещено ношение масок, которые затрудняют идентификацию личности. Исключения составляют лишь религиозные причины, однако в данном случае человек должен получить письменное разрешение от местных властей.

Как пишет Daily Mail, Уэсту могут предъявить обвинение в нарушении ст. 533 закона. Он был введен в 1970-х годах, когда Италия страдала от внутреннего терроризма, а затем ужесточен после серии международных терактов в начале 00-х. По данным издания, нарушение данной статьи наказывается штрафом в размере от одной тысячи до двух тысяч евро.

При этом власти Венеции уже ведут расследование в отношении Уэста и его супруги Бьянки Цензори в Венеции. Рэпера засняли сидящим на лодке со спущенными штанами, под которыми не было белья.

Ранее певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) засняли в парижском ресторане.

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