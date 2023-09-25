Чонгук из BTS споет с популярным американским рэпером

Певец Чонгук из корейской группы BTS на своем концерте на фестивале Global Citizen в Нью-Йорке анонсировал совместный трек с рэпером Джеком Харлоу. Об этом пишет Soompi.

Вслед за словами Чонгука его лейбл BIGHIT MUSIC выступил с официальным заявлением, в котором фанатам корейского идола пообещали трек в стиле R&B о запутанных чувствах к другому человеку.

«Второй сольный сингл Чонгука «3D» (при участии Джека Харлоу) — это поп-R&B трек с умным выражением чувств к недостижимому человеку с точки зрения первого, второго и третьего измерений. Приготовьтесь встретиться с еще более зрелой стороной Чонгука после песни «Seven», — заявили представители лейбла.

На YouTube также появились два тизера к грядущему треку длиной в 30 секунд каждый. На промо-роликах корейская звезда позирует в разных локациях, однако в видео нет намека на музыку, которая могла бы стать битом к будущей совместной композиции музыкантов.

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