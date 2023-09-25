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Керри Вашингтон узнала, что она была зачата от донора спермы

Актриса Керри Вашингтон рассказала, что была зачата от донора спермы

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Richard Shotwell/AP

Звезда «Рея» и «Скандала», актриса Керри Вашингтон рассказала в интервью The New York Times, приуроченном к выпуску ее предстоящих мемуаров «Гуще, чем вода», что узнала о своем происхождении.

Артистка делится в книге, как происходил ее образовательный и творческий путь, а также более сложными темами, такими как ее психические расстройства — депрессия, расстройство пищевого поведения и бессонница. Также Вашингтон сделала открытие, что ее отец не является ее биологическим родителем.

После семи сезонов в качестве главной героине хита ABC «Скандал», Вашингтон решила покопаться в своем прошлом с помощью шоу PBS «В поисках своих корней», который вел Генри Луи Гейтс-младший. Вашингтон рассказала New York Times, что, когда она пошла собирать образцы ДНК для шоу, ее мать и отец заметно колебались.

Гейтс отправился поговорить с ее родителями — Валери, профессором, и Эрлом, агентом по недвижимости, — в частном порядке. Именно тогда они спросили, будет ли вероятность того, что «всплывет в ходе тестирования», что Вашингтон не является их биологическим ребенком. В ответ Гейтс предложил им поговорить с дочерью о ее происхождении, пока они все еще живы.

«У меня всегда были странные разногласия с отцом, но я думала, что это моя вина. Я думала, что я недостаточно добрый человек. Но мысль о том, что я не его, мне никогда не приходила в голову. Просто почему я не могу относиться к нему лучше? Почему мы не можем быть ближе? Что со мной не так? Что с нами не так?» — задавалась вопросами актриса, пока правда не вышла наружу.

Вашинтон, обладательница премии «Эмми», рассказала, что, когда узнала правду, у нее возникли смешанные чувства, включая освобождение и волнение. Но было также чувство вины и обида.

Ранее нейросеть обработала песню Егора Летова и сделала на нее клип.

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