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Азиза впервые вышла в свет после шести месяцев затворничества

Певица Азиза выступила на вечеринке Милы Романиди после перерыва

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Певица Азиза выступила на вечеринке своей коллеги Милы Романиди после шести месяцев затворнической жизни, пишет kp.ru.

Исполнительница обнялась с давней подругой и Филиппом Киркоровым, который также пришел на светское мероприятие. Азиза исполнила несколько песен, некоторые зрители даже расчувствовались во время выступления и пустили слезу. После шести месяцев затворничества Азиза выглядела лучше прежнего — она постройнела и похорошела, пишет СМИ.

Азиза вышла из соцсетей, перестала пользоваться гаджетами и поддерживать с кем-либо связь. Звезда отмечала, что прекратила разговаривать по телефону даже с бывшим итальянским мужем Александро Лортэ. Артистка включала телефон, чтобы послушать любимую музыку.

Азиза признавалась, что ей был необходим такой отдых, так как она не переставая работала с 16 лет. Сейчас звезда посвятила себя самосовершенствованию, духовному развитию и расширению сознания. По словам звезды, она пересмотрела свое питание — отказалась от белого сахара и конфет. Теперь она позволяет себе есть только мед. В ее рационе есть много овощей и зелени.

Ранее Глюкоза перечислила продукты, от которых отказалась ради фигуры.

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