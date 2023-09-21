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Филипп Киркоров впервые признался в романе с популярной певицей

Певец Филипп Киркоров рассказал, что в молодости думал о свадьбе с Милой Романиди

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Мила Романиди/VK/Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров в разговоре с kp.ru заявил, что в молодости мать хотела женить его на коллеге по сцене Миле Романиди.

«Мама все время хотела меня женить: то на Азизке, то на Маше Распутиной, то на Миле. Но среди всех Мила была, конечно, фавориткой», — подчеркнул Киркоров.

Сама певица признала, что мать Киркорова говорила, будто у них хорошо «сливаются голоса». По словам Романиди, родительница поп-короля всегда угощала ее пирогами, когда она приходила к ним в гости.

«Было невероятное время, когда почти все запрещали. И вдруг появляются точеные красотки с потрясающими фигурами и мощнейшими голосами. Они были мирового уровня! Если бы в то время девочки участвовали в «Евровидении», непременно бы победили», — высказался Киркоров.

Романиди же считает, что в их отношениях с певцом задействовано «божье провидение» — в свое время музыканты встречались в студии на Таганке, сейчас же певица решила устроить вечеринку именно на этой улице, куда и пригласила Филиппа Киркорова, который подарил Романиди огромный букет цветов.

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