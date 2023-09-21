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Сокуров возмутился запретом Роскомнадзора на показ якутского фильма «Айта»

Сокуров: запрет Роскомнадзора на показ якутского фильма «Айта» — большая ошибка

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Александр Гальперин/РИА «Нововсти»

Режиссер и сценарист Александр Сокуров назвал странной политической акцией и большой ошибкой запрет на показ в России якутского фильма «Айта». Кино не может стравить разные народы, и его нельзя запрещать, заявил он в интервью НСН.

Роскомнадзор потребовал от видеосервисов удалить самый успешный якутский фильм, объяснив это выявленной в картине пропагандой национализма. Сокуров считает требование несправедливым.

«Это большая ошибка, — сказал он. — Не верю, что в кинематографе может быть что-то, что стравливает народы, по крайней мере в традиции русского кино… Мы этого не умеем, нас этому не учили. Это очень странная политическая акция», — сказал Сокуров, добавив, что кино — это свободное искусство, которое нельзя запрещать.

По мнению режиссера, государственные структуры вместо запретов должны сосредоточиться на формировании трезвого отношения к культуре со стороны россиян.

Поскольку Минкульт выдал прокатное удостоверение картине, действия Роскомнадзора «подставляют» ведомство, уверен Сокуров. По его мнению, такая ситуация в целом негативно сказывается на российском кинематографе.

Напомним, в сообщении РКН говорится, что в фильме «Айта» наблюдается неравенство между народами разных национальностей.

Блогер и создатель обзоров на фильмы BadComedian (настоящее имя Евгений Баженов) ранее заявил, что из-за вопроса про фильм «Айта» Роскомнадзор заблокировал его в соцсетях.

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