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Певица Zivert объяснила, почему прогуливала школьные уроки

Певица Zivert заявила, что прогуливала уроки в школе из-за творчества

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Из личного архива

Певица Zivert призналась в беседе с «Пятым каналом», что прогуливала уроки.

«Уроки не срывала, я просто на них не ходила», — поделилась артистка.

Zivert объяснила, что перестала посещать занятия в старшей школе. Звезда заявила, что ей были неинтересны уроки. Вместо этого она занималась творчеством.

Zivert отметила, что ее любимая детская фотография связана со школой. На ней она запечатлена первого сентября.

«У меня такие две баранки из косичек. И я там такая лапушка. Мне прямо хорошо запомнилась эта фотография, у меня там безумно счастливое лицо. Конечно, на детских фотографиях везде счастливое лицо. Когда проблем не знали, жили себе, гуляли, да и все, это сейчас у нас куча всего», — рассказала певица.

В сентябре Zivert заявила, что была влюблена в артиста Андрея Губина. Артистка вспомнила, как спала с кассетой звезды.

Zivert начала свою карьеру в 2017 году, когда представила свою дебютную композицию «Чак». В 2018-м она выпустила первый мини-альбом «Сияй». Артистка получила наибольшую известность после выхода песни «Life».

Ранее Zivert рассказала, как ей предлагали «секс за гроши».

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