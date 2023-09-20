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Стало известно о задержании звезды «Новых пацанок» Милы Грац

«Пятница»: задержана участница «Новых пацанок» Мила Грац

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Пятница

В Москве была задержана участница шоу «Новые пацанки» Мила Грац (настоящее имя Людмила Ушакова), сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала «Пятница!».

Утверждается, что 26-летняя девушка якобы запугивала и шантажировала съемочную команду проекта, угрожала и вымогала деньги.

В «Пятнице!» рассказали, что Грац якобы сбежала со съемок и когда вернулась, потребовала для себя особых условий: гонорара за участие в проекте и ночевки вне дома, на что получила отказ.

Затем, добавили в пресс-службе, девушка подговорила сбежать еще двух участниц шоу, обманом выманила у редакции проекта деньги и стала угрожать команде.

«Чтобы обезопасить команду пацанок и других участниц была инициирована следственная проверка по данной героине. Сейчас делом Милы Грац (Людмилы Ушаковой) занимаются правоохранительные органы», — уточнила пресс-служба телеканала «Пятница!».

На телеканале добавили, что Грац ранее была судима, в том числе за хищение чужого имущества и нанесение телесных повреждений.

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