Жена приговоренного на 30 лет за изнасилование актера подала на развод

Супруга американского актера Дэнни Мастерсона Бижу Филлипс подала на развод. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката Филлипс.

Филлипс запросила о финансовой поддержке от приговоренного на 30 лет за изнасилование актера, а также об оплате судебных счетов и восстановлении девичьей фамилии (Филлипс).

Кроме того, женщина требует оставить под ее опекой 9-летнюю дочь, при этом разрешив Мастерсону посещения.

Причиной разрыва она называет неразрешимые противоречия. При этом известно, что женщина сопровождала мужа на судебные слушания по делу об изнасиловании, а в письме в суд заявлялся, что актер «спас ее жизнь».

8 сентября 47-летнего Мастерсона приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование.

Его признали виновным в изнасиловании двух женщин в мае, еще один иск отклонили. Все женщины — бывшие участницы церкви сайентологии. Они утверждали, что не сразу рассказали о произошедшем, потому что церковь запрещает сообщать государству о преступлениях, совершенных в отношении ее членов.

Ранее Ксения Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).