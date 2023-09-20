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Жена приговоренного на 30 лет за изнасилование актера подала на развод

Жена актера Мастерсона подала на развод после его приговора

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Global Look Press via ZUMA Press

Супруга американского актера Дэнни Мастерсона Бижу Филлипс подала на развод. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на адвоката Филлипс.

Филлипс запросила о финансовой поддержке от приговоренного на 30 лет за изнасилование актера, а также об оплате судебных счетов и восстановлении девичьей фамилии (Филлипс).

Кроме того, женщина требует оставить под ее опекой 9-летнюю дочь, при этом разрешив Мастерсону посещения.

Причиной разрыва она называет неразрешимые противоречия. При этом известно, что женщина сопровождала мужа на судебные слушания по делу об изнасиловании, а в письме в суд заявлялся, что актер «спас ее жизнь».

8 сентября 47-летнего Мастерсона приговорили к 30 годам лишения свободы за изнасилование.

Его признали виновным в изнасиловании двух женщин в мае, еще один иск отклонили. Все женщины — бывшие участницы церкви сайентологии. Они утверждали, что не сразу рассказали о произошедшем, потому что церковь запрещает сообщать государству о преступлениях, совершенных в отношении ее членов.

Ранее Ксения Собчак согласилась на интервью с Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом).

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