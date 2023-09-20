Президент РФ Владимир Путин заявил, что русское искусство и артисты столкнулись с попыткой их «отменить». Его слова на заседании попечительского совета Мариинского театра передает ТАСС.

«Русское, отечественное искусство, наши артисты столкнулись с известной достаточно агрессивной дискриминацией, с попытками отменить и нашу историю, и музыку, и балет, и театр, литературу, живопись, наши достижения в этой сфере», — сказал российский лидер.

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё упомянул, как Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было посвящено Александр Пушкину на одной из встреч в 2022 году. Тогда Ниинистё отметил, что президент РФ «был одержим российской культурой».

Политолог Александр Асафов заявлял в своем материале «Современная русофобия: «культура отмены» как тоталитарный культ», что происходящие в странах коллективного Запада процессы, связанные с попытками «отмены России», являются проявлением тоталитарных тенденций в развитии западной цивилизации.

В июле глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская высказала мнение, что запрет исполнять в публичных местах Киева песни на русском языке означает отмену самого города, который она называет «исторически русским».

Ранее в МИД оценили намерения Запада продолжить попытки отменить русскую культуру.