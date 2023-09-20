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Эрик Клэптон собрал $2,2 млн для президентской кампании Кеннеди-антипрививочника

Музыкант Клэптон собрал $2,2 млн для предвыборной кампании Кеннеди

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Dirk Pagels/Global Look Press

Музыкант Эрик Клэптон собрал $2,2 млн для президентской кампании Роберта Фрэнсиса Кеннеди-младшего. Об этом сообщает TMZ.

Билеты на закрытый концерт 18 сентября в Лос-Анджелесе стоили $3,3 тысячи, билеты с дополнительной возможностью пообщаться с кандидатом в президенты США по видеосвязи — $6,6 тысячи.

Непосредственно Кеннеди достанется $1 миллион, остальное — его команде.

«Я глубоко благодарен Эрику Клэптону за то, что привнес в это собрание свое музыкальное мастерство и бунтарский дух», — сказал Кеннеди-младший, сын Роберта Фрэнсиса Кеннеди и племянник президента США Джона Фицджеральда Кеннеди.

Он также добавил, что в раздираемом спорами обществе музыка лучше объединяет людей, чем попытки прийти к общему мнению.

И Клэптон, и Кеннеди-младший показали себя как антипрививочники, протестуя против вакцин от коронавируса, разделяют они и другие непопулярные мнения друг друга.

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