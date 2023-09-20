Игоря Николаева перевели в стационар после реанимации

Певца и композитора Игоря Николаева перевели из реанимации в стационар после операции на сердце. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, состояние 63-летнего артиста расценивается как средней степени тяжести, угрозы жизни нет.

Если послеоперационный период пройдет без осложнений, прогнозируют врачи, музыканта выпишут уже через неделю-полторы.

15 сентября Telegram-канал 112 сообщил, что Николаева экстренно госпитализировали. В тот же день Telegram-канал Mash заявил, что композитор был переведен в реанимацию. По данным издания, у звезды якобы обнаружили следы перенесенного обширного инфаркта.

Как отмечал источник, у артиста якобы нарушена работа сердца — ритм то учащается, то становится реже. Также сообщалось, что артист находится в сознании, однако в палату не пускают даже самых близких родственников, а врачи прописали звезде седативные препараты. 19 сентября звезде провели операцию на сердце — коронарное шунтирование.

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