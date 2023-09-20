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Саша Петров впервые сыграл главную роль в музыкальном клипе

Актер Саша Петров снялся в клипе-короткометражке на песню Ocean Jet

Актер Саша Петров сыграл главную роль в клипе на песню «Ruthless» группы Ocean Jet. Об этом сообщает пресс-служба авторского моноспектакля Петрова «Планета Максимус».

«Это село Городище, рядом озеро, церковь. Здесь маленькой бегала моя мама, а потом и мы с сестрой. В 90-х дом прабабушки продали, поэтому для меня было важным вернуться сюда, восстановить это место. Даже если смысл этого понятен только мне, эта энергия влияет на зрителя. В этом есть свой внутренний подтекст, случайности неслучайны», — отметил Петров.

Клип станет фэнтезийным приквелом для спектакля, который будет посвящен теме любви. Актер придумал новый сюжет для клипа всего за три часа до начала съемок. Он изменил замысел и выбрал другой трек. Главную роль в клипе наряду с Петровым исполнила актриса Екатерина Чаннова.

Большие премьеры драматического шоу пройдут 12 октября в Москве, в Crocus City Hall и 16 октября в Санкт-Петербурге, в БКЗ «Октябрьский».

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