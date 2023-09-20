Бывшая жена Моргенштерна* высказалась о пластике

Блогерша Дилара Зинатуллина призналась в шоу «ТОП», что не делала никаких пластических операций.

Зинатуллина заявила, что увеличила губы на один миллиметр в 2022 году и это была единственная ее подобная косметическая процедура. Блогерша рассказала, что очень боится пользоваться услугами пластических хирургов. Девушке было также страшно делать губы.

«Боялась! Очень боялась. Потом они (губы) распухли. Я сидела и думала: «Господи, зачем я это сделала?». Но потом спустя несколько недель эта опухлость неестественная прошла. Мне понравился результат», — поделилась блогерша.

В шоу Зинатуллина также сообщила, что тратит около миллиона рублей в месяц на себя. В эту стоимость входит покупка одежды, украшений и косметики. Блогерша призналась, что сильно экономит на укладке и услугах визажиста, так как владеет собственным салоном красоты.

Зинатуллина стала известна после романа с рэпером Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом). В августе 2021 года блогерша и артист поженились.

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы.

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