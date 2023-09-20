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Бывшая жена Моргенштерна* рассказала, сколько тратит на себя

Блогерша Зинатуллина заявила, что тратит миллион рублей в месяц на себя

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influesii/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша Дилара Зинатуллина рассказала в шоу «ТОП», что тратит около миллиона рублей в месяц на себя.

По словам Зинатуллиной, в эту стоимость входит покупка одежды, украшений и косметики. Блогерша отметила, что сильно экономит на укладке и косметических процедурах, так как владеет собственным салоном красоты.

«Я прихожу в салон, и мне все делают», — поделилась бывшая жена рэпера Алишера Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом).

В апреле 2022 года Зинатуллина рассказала, что развелась с Моргерштерном. По словам девушки, их отношения дали трещину после свадьбы. Дилара подчеркнула, что им удалось расстаться без скандалов, и добавила, что уважает Моргенштерна и ни в коем случае не намерена его оскорблять.

Сам Моргенштерн заявлял, что причиной развода послужило разное понимание любви. Рэпер подчеркнул, что, в отличие от Дилары, не считает физическую измену предательством.

В июле стример Слава Бустер (настоящее имя — Вячеслав Леонтьев) пригласил Зинатуллину на свидание, которое обошлось ему в семь миллионов рублей.

Ранее Виктория Боня села спиной к камере и устроила истерику из-за хейтеров.

*  признан в РФ иностранным агентом
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