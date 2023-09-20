«Чудо медицины»: Наталья Рудова о суррогатном материнстве

Актриса Наталья Рудова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что положительно относится к суррогатному материнству.

Рудова назвала суррогатное материнством «чудом медицины». Артистка считает данный способ завести детей хорошей возможностью для тех, кому это нужно.

В мае певец Дмитрий Маликов назвал суррогатное материнство хорошим способом завести детей, когда уже нет других возможностей. Музыкант и его жена Елена тоже воспользовались этой услугой. С помощью суррогатной матери у звезды родился сын Марк в 2018 году. Артист объяснил, что очень хотел сына.

Маликов опроверг мнение, что для использования услуг суррогатной матери необходимо пройти терапию с психологом. Однако добавил, что к такому нужно приходить осознанно.

В том же месяце певица Бьянка сообщила, что планирует заморозить яйцеклетки. Артистка объяснила, что хочет иметь возможность родить в любом возрасте. По ее мнению, замораживание яйцеклеток и суррогатное материнство — это «крутая» практика. Звезда отметила, что не рассматривает это как нечто противоестественное и «небожественное».

Ранее певец Сергей Жуков рассказал, как относится к желанию детей пойти по творческой профессии.